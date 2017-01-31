31.01.2017 10:50:43

Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin Kardak Krizi'nin 21. yılında bölgeye yaptığı ziyarete ilişkin Yunan basınında 'Düşman kapının eşiğinde' haberleri yer aldı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Hürriyet'in haberine göre Yunan gazeteleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komutanlarla Kardak bölgesine gitmesini manşetlerine taşıdı.



"DÜŞMAN..."



Ethnos, ‘Türk komutanlardan Kardak turu… Türkler işi nereye götürüyor', Elefteros Tipos ‘Ege'de tahrik tiyatrosu', Dimokratia ‘Düşman kapının eşiğinde' başlıklarını attı.

NE OLDU?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla birlikte Aksaz Üssü'nde dün sürpriz bir denetim yaptı ve hücumbotla Kardak kayalıkları civarında dolaştı.

Orgeneral Akar ve komutanların sürpriz incelemesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan duyuruldu.

"BİR MESAJ"

Ziyaretin Akar ve komutanların, darbe girişimine katılan askerlerin iade talebini reddeden Yunanistan'a bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

YUNANİSTAN BİLMİYORDU

Yunanistan'ın bu ziyarette Kuvvet Komutanlarının bulunduğunu ise bilmediği, konuyu Türk basınından öğrendikleri aktarıldı.

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