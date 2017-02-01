01.02.2017 10:59:40

Yunan Bakan Kardak'a havadan çelenk atttı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, 3 subaylarının ölüm yıl dönümü dolayısıyla Kardak Kayalıklarının deniz bölgesine havadan çelenk attı

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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, 3 subaylarının ölüm yıl dönümü dolayısıyla Kardak Kayalıklarının deniz bölgesine havadan çelenk attı.Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde Kardak (İmia) adası üzerinden helikopterle uçarak, 21 yıl önce hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk attı. Yunan Bakan Kamenos'a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20'de gerçekleşti.Kamenos, bakan olarak göreve başladığında yine 3 subay için Kardak adası üzerinden helikopterle uçmuş ve havadan denize çelenk atmıştı.(Manol Kostidis/ İHA)