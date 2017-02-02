02.02.2017 11:06:09

Yunan Bakan Kamenos'tan Kardak açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, dün Kardak kayalıkları üzerinden denize çelenk atmasıyla ilgili, 'Ben kendi evimde dolaştım' dedi

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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, dün Kardak kayalıkları üzerinden denize çelenk atmasıyla ilgili, "Ben kendi evimde dolaştım" dedi.Yunan Ant1 televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Kardak kayalıklarına gitmesini yorumladı. Yunan Bakan, "Ben kendi evimde dolaştım. Kimseye sormam gerekmez" diyen Yunan Bakan, Türkiye'nin tutumunu ise "Anadolu tipi kovboy hareketleri" olarak niteledi.Yunan Bakan dün, Kardak üstünden helikopterle ada üzerinde uçarak 1996 yılında hayatını kaybeden 3 subay için denize çelenk atmıştı.(Manol Kostidis / İHA)