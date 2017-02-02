02.02.2017 10:56:45

Yunan Bakan Kamenos'tan Kardak açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, dün Kardak adası üzerinden uçarak denize çelenk atmasıyla ilgili olarak, 'Ben kendi evimde dolaştım' dedi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, dün Kardak adası üzerinden uçarak denize çelenk atmasıyla ilgili olarak, "Ben kendi evimde dolaştım" dedi.Yunan Ant1 televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Kardak (İmia) adasına gitmesini yorumladı. Yunan Bakan "Ben kendi evimde dolaştım. Kimseye sormam gerekmez" diyen Yunan Bakan Türkiye'nin tutumunu ise "Anadolu tipi kovboy hareketleri" olarak niteledi.Yunan Bakan dün Kardak adası üstünden helikopterle ada üzerinde uçarak 1996 yılında hayatını kaybeden 3 subay için denize çelenk atmıştı.