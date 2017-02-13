13.02.2017 12:21:11

Yunak'a 9.5 milyonluk mahalle yolu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Yunak ilçesinde 36 kilometre mahalle yolunu tamamlarken 48 kilometrelik kısımda çalışmaları sürdürüyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Yunak ilçesinde 36 kilometre mahalle yolunu tamamlarken 48 kilometrelik kısımda çalışmaları sürdürüyor.Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya'nın tüm ilçelerine prestij cadde kazandırma çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan mahalle yollarında da yoğun olarak çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya il sınırları içindeki bütün ilçeler ile mahalleye dönüşen eski köy ve beldelerde yatırım seferberliğini sürdürdüklerini belirterek, mahalle yollarının tamamında kaliteli ulaşım hizmeti sağlayacaklarını belirtti. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Yunak ilçesinde 36 kilometre mahalle yolunu tamamladıklarını, 48 kilometrelik kısımda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Akyürek, altyapısı ve malzeme kalitesi ile ilçedeki mahalle yolu standardının yükseldiğini dile getirdi.Başkan Akyürek, Yunak ilçesi mahalle yollarının maliyetinin 9.5 milyon lira olduğunu söyledi.