19.01.2017 13:48:53

'Yumurtanın ateşi düşüyor'

Yaklaşık bir ay önce 8 liradan alıcı bulan 15'li büyük boy yumurtanın fiyatı Edirne'de 6 liraya kadar düştü.

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Yaklaşık bir ay önce 8 liradan alıcı bulan 15'li büyük boy yumurtanın fiyatı Edirne'de 6 liraya kadar düştü.Bir ay önce marketlerde aniden yükselen yumurtanın fiyatı tekrardan düşüşe geçerek vatandaşın yüzünü güldürdü. Yumurta fiyatının artması, tüketiciyi düşündürür hale getirirken fiyatın düşmesiyle tüketici tekrar talebini arttırdı. Gündelik yaşamda kullanım alanı azalan yumurtanın fiyatının düşmesiyle tekrar yükselişe geçti.Edirne'de yumurta satışı yapan Nesrin Tekin, yumurta fiyatlarının 1 ay önce artığını belirterek, "15'li büyük boy yumurtayı yaklaşık 1 buçuk ay önce 5 liradan satıyorduk. 1 ay önce bu fiyat 8 liraya kadar yükseldi. Son bir hafta içinde önce 7 liraya, sonra da 6 liraya düştü. Şimdi 6 liradan satıyoruz, daha da düşmesi bekleniyor" dedi."İran'daki kuş gribi fiyatı arttırdı"Ani yumurta artışını İran'da yaşanan kuş gribine bağlayan Tekin, "İran'da kuş gribi görülmüş. Bize söylenen bu. Türkiye'den İran'a yumurta ihraç edilmiş. Bir de doların artması yumurta fiyatının artışında etkili olmuş. Bizim halkımız bu artıştan çok etkilendi. Esnafımız etkilendi. Halk yumurtasını yine almaya çalıştı ama az kullandı. Satışlarımız yarı yarıya düştü. Ben kendi evimde sahanda yumurta yaparken eskiden 3-4 tane kırıp yiyordum. Ama fiyatın artmasıyla bu sayı 2 hatta bire kadar düştü. Hamur işleri yapmayı kıstık. Kahvaltıda 2 tane haşlarken kişi başı bu bire düştü. Şimdi normale döndük daha düşerse daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.