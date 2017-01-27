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Yumurtalık dalyanı, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi oldu
27.01.2017 15:28:52

Yumurtalık dalyanı, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

Türkiye'de dalyan balıkçılığının geleneksel yöntemlerle yapıldığı ender alanlardan biri olan Yumurtalık Körfezi'nde bulunan lagünler, muhteşem manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının başlıca uğrak merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de dalyan balıkçılığının geleneksel yöntemlerle yapıldığı ender alanlardan biri olan Yumurtalık Körfezi'nde bulunan lagünler, muhteşem manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının başlıca uğrak merkezleri arasında yer alıyor.

Uzunluğu 6 kilometreyi bulan Yumurtalık dalyanlarının yapımında sazlar kullanılıyor. Lagünün içinde kilometrelerce uzanan sazdan seddeler yer alıyor. Çukurova dalyancıları sazları elleriyle örüyor ve bu sazdan çitleri denize dikerek seddeler oluşturuyor. Çukurova dalyanlarına kimi zaman çipura, kimi zaman levrek ve kefal hayat veriyor.

Geleneksel balıkçılığın uygulandığı ender bölgeler arasında bulunan Yumurtalık dalyanı, aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının en uğrak mekanları arasında yer alıyor. Fotoğraf tutkunları, özellikle hafta sonları sabah ve akşam gün doğumu ve gün batımında en güzel fotoğrafı yakalamak için adeta birbiriyle yarışıyor.

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