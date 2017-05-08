08.05.2017 15:58:57

Yumurtadan yeni çıktılar

Yumurtadan yeni çıkmış taçlı küre dokuyucu olarak bilinen Araneus diadematus türü örümceğin yavruları, iki çiçek arasında gerilen ağa tırmanıyorlar

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Yumurtadan yeni çıkmış taçlı küre dokuyucu olarak bilinen Araneus diadematus türü örümceğin yavruları, iki çiçek arasında gerilen ağa tırmanıyorlar.Araneus diadematus, Araneidae familyasından çok yaygın zararsız bir örümcek türü. Almanya'da 2010'da yılın örümceği olarak seçilmişti.