08.05.2017 15:58:57
Araneus diadematus, Araneidae familyasından çok yaygın zararsız bir örümcek türü. Almanya'da 2010'da yılın örümceği olarak seçilmişti.
Yumurtadan yeni çıktılar
Yumurtadan yeni çıkmış taçlı küre dokuyucu olarak bilinen Araneus diadematus türü örümceğin yavruları, iki çiçek arasında gerilen ağa tırmanıyorlarYumurtadan yeni çıkmış taçlı küre dokuyucu olarak bilinen Araneus diadematus türü örümceğin yavruları, iki çiçek arasında gerilen ağa tırmanıyorlar.
Araneus diadematus, Araneidae familyasından çok yaygın zararsız bir örümcek türü. Almanya'da 2010'da yılın örümceği olarak seçilmişti.