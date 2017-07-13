13.07.2017 12:22:59

Yumurta fiyatları sert düştü

Ocak ayında üretici adet fiyatı 34 kuruş olan çok büyük boy beyaz yumurtanın fiyatı 16,5 kuruşa kadar geriledi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) verilerine göre, yılbaşında üretici adet fiyatı 36 kuruşa kadar yükselen çok büyük boy kahverengi yumurtanın fiyatı, temmuz ayında 18,5 kuruşa indi. Aynı boydaki beyaz yumurtanın fiyatı ise söz konusu dönemde yüzde 51 düşerek, 34 kuruştan, 16,5 kuruşa geldi.

Yumurta fiyatlarının haziran ayından bu yana düşüş eğiliminde olduğuna dikkati çeken YUM-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, "Şu anda fiyatlar, çok büyük boy beyaz yumurtada 16, kahverengide ise 18 kuruş ama maalesef bu fiyatlara bile satılmıyor. Fiyatlar dip yaptı diyebiliriz hatta daha dibe doğru da inebilir." dedi.

Öte yandan birlik verilerine göre, günde ortalama 120 milyon adet yumurta üretilen Türkiye, geçen yıl 290 milyon dolarlık dış satımla dünyanın üçüncü büyük yumurta ihracatçısı oldu.