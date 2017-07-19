19.07.2017 15:59:13

Yumurta büyüklüğündeki dolu, taksicinin başını yardı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dün akşamüzeri aniden bastıran ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, bir vatandaşın başını yardı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dün akşam üzeri aniden bastıran ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerinde ve bazı araçlarda maddi hasara yol açmıştı. Yağan dolu yağışından aracını kurtarmak isteyen ve Seydiler'de geçimini taksicilik yaparak sağlayan Yılmaz Odabaşı, taksisini saçağın altına çekmek isterken başına dolu isabet etti. Başı yarılan ve kanlar içerisinde kalan Yılmaz Odabaşı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seydiler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Odabaşı, ardından Devrekani Devlet Hastanesine sevk edildi.



Dolunun başına isabet etmesi nedeniyle başının yarıldığını söyleyen Yılmaz Odabaşı, dolu yağışı başladığı esnada taksisini saçağın altına çekmek için aracının yanına gittiğini belirterek, "Bu esnada doluya yakalandı. Kendimi ne kadar doludan sakındıysam da başıma isabet etti. Başım yarıldı, ardından hastaneye kaldırmışlar. Şükür şuanda durumum iyi, Allah korudu beni" dedi.