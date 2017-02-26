26.02.2017 14:09:16

Yüksekten düşen kadın yaşam savaşını kaybetti

Manisa'da 3. kattan düşen yaşlı kadın yaklaşık 2 aydır Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

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Manisa'da 3. kattan düşen yaşlı kadın yaklaşık 2 aydır Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesi Topçuasım mahallesi 3512 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre 30 Aralık 2016 tarihinde evinin balkonuna çıkan Kadriye Selvi (50) dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumu 112 acil servis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan Kadriye Selvi'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.3. Kattan düşerek ağır yaralanan Kadriye Selvi 2 aydır yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyordu. Selvi, saat 10.00 sıralarında yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.