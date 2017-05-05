06.05.2017 15:02:32

Yüksekova yolunda tır devrildi: 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tır devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tır devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Yüksekova ilçesinden Van iline seyir halinde olduğu öğrenilen ve plakası ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Yeniköprü'ye 2 kilometre mesafede devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tır ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.