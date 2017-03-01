01.03.2017 13:32:48

Yüksekova'da 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma' yarışması düzenledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma' yarışması düzenledi.Yüksekova'daki İhsaniye Camisi'nde düzenlenen yarışmanın açılış konuşmasını yapan İmam Hatip Lisesi Müdürü Cahit Onat, "Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından milli eğitimin genel amaçların doğrultusunda Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak 'Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma' yarışması düzenleniyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmanın jüriliğini vaiz Eyyüp Babat yaptı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rıdvan Düzen, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma yarışmasında Harun Kaya, hafızlıkta ise Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Malik Çiftçi birinci seçildi" dedi.Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.