04.02.2017 17:36:33

Yüksekova'da HDP kongresi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yüksekova İlçe Örgütü'nün 2'nci Olağan Kongresi yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yüksekova İlçe Örgütü'nün 2'nci Olağan Kongresi yapıldı.Kongreye HDP Grup Başkanvekilli ve Muş Milletvekilli Ahmet Yıldırım, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşgenel Başkanı Leyla Güven, HDP, DBP il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.Kongrede konuşan Milletvekili Ahmet Yıldırım birkaç yıl içinde Ortadoğu'da sınırların yeniden çizileceğini belirterek, "Kürtler Ortadoğu'da kendi sınırlarını kendi çizecek. Bunun için mücadelesini daima en üstte tuttu, tutmaya da devam ediyor" dedi.Konuşmalar sonrası Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekilli Abdullah Zeydan'ın gönderdiği ortak mesaj okundu.Okunan mektubun ardından seçime geçildi. Yapılan kongrede Yüksekova HDP İlçe Teşkilatı Eş Başkanlığına Fikret Turgut ve Nurcan Yaşar seçildi.