03.02.2017 17:07:59

Yüksekova'da elektrik sorunu çözülüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, Yüksekova ilçesinde salı günü 154 kw'lık yeni trafo hattını devreye alacaklarını söyledi.

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, Yüksekova ilçesinde salı günü 154 kw'lık yeni trafo hattını devreye alacaklarını söyledi.Yüksekova ilçesinde aylardır devam eden düşük elektrik problemini çözmek amacıyla TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne ait 154 kw'lık yeni trafo hattı faaliyete alınıyor. Yüksekova'da incelemelerde bulunan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, salı günü 154 kw'lık yeni trafo hattının devreye gireceğini ve ilçedeki elektrik sorununun büyük ölçüde çözüleceğini söyledi. Özdemir, "Yaklaşık 2 yıldır yapımı devam eden trafo merkezi ve iletim hattına yaklaşık bir haftadır enerji verildi. Son rötuş çalışmaları yürütülüyor. Bir aksilik olmazsa 7 Şubat Salı günü saat 09.00'da bu trafo merkezinde Yüksekova'daki enerji nakil hatlarımıza enerji verilecektir" dedi.Bütün kamu kurumlarına, Yüksekova, Şemdinli, köyler ve beldelerinde ikamet eden vatandaşlara duyuruda bulunan Özdemir, "Abonelerimizin yüzde 99'unda yükseltici (regülatör) bulunmaktadır. Salı günü saat 09.00 itibari ile herkesin yükselticisini devre dışı bırakarak, normal şebeke konumunda enerji almalıdır. Aksi takdirde yüksek voltajdan dolayı elektrikli cihazların hemen hemen hepsi risk altına girer" dedi.