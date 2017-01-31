31.01.2017 20:27:26

Yüksekdağ hakkındaki iddianame kabul edildi! 83 yıla kadar hapis isteniyor...

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ajansların haberine göre Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın PKK'nın yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ileri sürüldü. İddianamede, 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan 'terör örgütü yöneticiliği', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'suç işlemeye tahrik' suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder