19.02.2017 16:36:49

Yüksek televizyon sesi boşanma delili sayıldı

İstanbul Kağıthane'de eşini öldüren adamın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, cinayetin planlı işlendiğini, silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesinin yüksek açıldığını savundu.

Boşanmak isteyen eşini kurşunlayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke, 2,5 yıldır evliydi. Evi terk eden Nisa Ece İnçke, boşanma davası açtı.

Ntv'nin haberine göre; Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016'da Recep İnçke'nin eşini arayarak konuşmak istediğini söyledi.

İddianamede Recep İnçke'nin, konuşmaya gelen eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

İnçke'nin tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Recep İnçke, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

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