03.03.2017 16:58:22

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kurulmasına ilişkin tasarı TBMM'de

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye geldi.

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Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye geldi.Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM'ye geldi. Kanun tasarısı ile Türkiye'nin rekabet gücü ile refahını arttırarak, sürekli kılmak için teknoloji yönetiminin tek elde planlanması, yönetilmesi ve izlenmesine imkan verilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesinin, daha etkin bir yapıya kavuşturulmasının ve teknoloji üretme kabiliyetinin arttırılması amacıyla sistemin yeniden yapılandırılması ihtiyacının hasıl olduğu ifade edildi. Tasarı ile Tasarı ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kaldırıldığı kaydedilerek, yerine Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunun kurulduğu belirtildi. Kurul ile bilim, teknoloji ve sanayinin bütünsel bir yaklaşım ile ele alınmasının, sonuç odaklı planlama yapılmasının, karar mekanizmalarının hızlandırılmasının ve süreçlerin kısaltılmasının amaçlandığı ifade edildi.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hayata geçirilecek olan projeler, programlar ve destek mekanizmalarının oluşturulması, araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında çalışmaların yapılması, araştırma merkezi, enstitülerin kurulması, kurulmasına karar verilmesinin yetkisinin Kurula verileceği belirtildi. Tasarı ile TÜBİTAK bünyesinde değişiklikler yapıldığı kaydedilerek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birimlerinin görev ve yetkilerinin düzenlendiği ifade edildi.