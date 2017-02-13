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Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı
13.02.2017 23:26:39

Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliğiyle ilgili kanunu onaylamasından sonra YSK da, 16 Nisan'daki referandum için seçim takvimini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Güven, düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması hakkındaki kanunun 2'nci maddesinde, halk oylamasının yapılmasına ilişkin, "Kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılır." ifadesinin yer aldığını aktaran Güven, "Bu hüküm çerçevesinde, anayasa değişikliği halk oylamasının, kurulumuzun 74 sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir." dedi.

Bugün itibarıyla yurt içi kütüğüne kayıtlı seçmen sayısının 55 milyon 336 bin 960 olduğunu belirten Güven, yurt içinde kurulacak sandık sayısının ise yaklaşık 164 bin olduğunu bildirdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısının da 2 milyon 929 bin 389 olduğunu kaydeden Güven, bu seçmenlere halk oylamasında 57 ülke 119 temsilcilik ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılmasının planlandığını anlattı. Güven, belki birkaç ülke ve temsilcilikte değişiklik yapılabileceğini dile getirdi.

Gümrükler ve yurt dışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oy kullanma arasında hiçbir fark bulunmadığına dikkati çeken Güven, "Yurt dışı seçmen kütüğü bu seçimde tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir." diye konuştu.

Güven, oy verme işlemlerinin yurt dışındaki temsilciliklerde 27 Mart-9 Nisan, gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Sadi Güven, "Halk oylamasında beyaz renk üzerine 'evet', kahverengi üzerine 'hayır' ibareleri bulunan 2 ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçmenler tercih mührünü kullanarak oy verme işlemini gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

'Listeler 18 Şubat 2017 Cumartesi günü askıya çıkarılacak'

Referandum sürecine ilişkin bilgi veren Güven, "Seçim takvimi 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirilecektir." diye konuştu.

Halk oylamasının başlangıç tarihi itibarıyla seçmen kütüğünü MERNİS'ten ayıracaklarını belirten Güven, vatandaşların askı dönemi ile itiraz döneminde MERNİS'te mağdur olmadan adres değiştirme işlemini yapabileceklerini ifade etti.

Güven, şunları kaydetti:

"Basit olarak söylemek gerekirse kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar nüfustan alacakları adres değişikliği uygunluğu belgesiyle ilçe seçim kuruluna başvuracak, ilçe uygun görürse nüfus müdürlüğünde zaten tescil edilmiş adresi ilçe seçim kurulu başkanınca verilecek karar üzerine, seçmen kütüğüne işlenecektir."

Sandık kurullarına 10 parti üye verebilecek

Güven ayrıca, 16 Nisan 2017'de düzenlenecek halk oylaması için sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partilerin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunu söyledi.

Güven, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin "secmen.ysk.gov.tr" ve "turkiye.gov.tr" adreslerinden seçim hakkındaki gerekli tüm bilgilere erişim sağlayabileceğini belirtti.

Engelli vatandaşların seçim sürecinden haberdar olmaları ve katılım sağlayabilmeleri için internet sitesinde ve mobil uygulamalarda gerekli iyileştirmelerin yapıldığını ifade eden Güven, kurumun internet sitesindeki "yurt içi seçmen sorgulama" ve "yurt dışı seçmen sorgulama" sayfalarına seçmenlerin e-posta ve cep telefonu bilgilerini girmeleri halinde seçmen ve sandık bilgilerinin mesaj olarak gönderileceğini kaydetti.

Güven, halk oylamasında görev yapacak YSK merkez teşkilatına, il ve ilçe seçim kurullarına, Dışişleri Bakanlığına, güvenlik güçlerine başarı temennisinde bulundu.


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