03.03.2017 02:49:24

Yüksek Seçim Kurulu kararı

Onarım çalışmalarının 1 Ağustos'a ertelenmesi nedeniyle Samsun Çarşamba HavaliÌ‡manı'nın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabileceği gümrük kapıları listesine eklenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), onarım çalışmalarının 1 Ağustos'a ertelenmesi nedeniyle Samsun Çarşamba HavaliÌ‡manı'nın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabileceği gümrük kapıları listesine eklenmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK'nın 170 sayılı kararında, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın hava trafiğine kapatılmasını gerektirecek bakım ve onarım çalışmalarının 1 Ağustos'a ertelendiği bilgisine yer verilerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin bu hava meydanında 27 Mart-16 Nisan tarihlerinde oylarını kullanabilmesinin mümkün olduğu bildirildi.

Daha önce onarım çalışmaları nedeniyle 1 Mart-31 Mayıs tarihlerinde hava trafiğine kapatılacağı duyurulan Samsun Çarşamba Havalimanı'nın oy kullanılabilecek gümrük kapıları listesinden çıkarıldığı hatırlatılan kararda, 15 Şubat'taki 131 sayılı söz konusu kararın kaldırıldığı ifade edildi.

Kararda, "Anayasa DeğiÌ‡şiÌ‡kliÌ‡ğiÌ‡ Halk Oylamasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak GeçiÌ‡ciÌ‡ Gümrük Kapısı SeçiÌ‡m Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve YetkiÌ‡leriÌ‡ ile Gümrük KapılarındakiÌ‡ Oy Verme IÌ‡şlemleriÌ‡ne IÌ‡liÌ‡şkiÌ‡n 145/1 Sayılı Genelge"nin kabulüne ilişkin YSK'nın 15 Şubat tarihli ve 105 sayılı kararına Samsun Çarşamba Havalimanı'nın eklendiği belirtildi.