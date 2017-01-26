26.01.2017 13:24:45

Yüksek Lisans mezunu ayakkabı tamircisi oldu

Niğdeli 35 yaşındaki Mehmet Tayfur, yüksek lisans mezunu olmasına rağmen, iş bulamayınca baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapmaya başladı.

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Niğdeli 35 yaşındaki Mehmet Tayfur, yüksek lisans mezunu olmasına rağmen, iş bulamayınca baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapmaya başladı.2002 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun daha sonra da Fırat Üniversitesinde aynı bölümde yüksek lisans programını bitiren Mehmet Tayfur, atanamayınca baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği mesleğini yapmaya karar verdi. Mehmet Tayfur, "Ayakkabı tamirciliği baba mesleğimiz. Babam 2009 yılında rahmetli oldu biz de tek başımıza devam ediyoruz. Babam 10 yaşından beridir bu işe başlamış. 60 yıl bu meslekle uğraşmış. Ben de okudum üniversite bitirdim. Baktım memlekette olanaklar kısıtlı, atanamıyoruz, baba mesleğinin devam ettireyim dedim.' dedi."Okumanın sonu yok"Ayakkabı tamirciliği mesleğinde çırak yetişmediğini söyleyen Tayfur, 'Bu meslekte artık çırak falan yetişmiyor. Çünkü insanlar daha rahat meslekler tercih ediyorlar. Bir de bu işi öğrenme süresi var. Belli bir süre bu işte çalışacak sabredecek. O sabrı gösterecek kişi pek yok. Aileler de zaten bizim bu tür meslekleri düşük profilli meslek olarak görüyorlar bu yüzden çocuklarını göndermiyorlar. Aileler çocukları okusun istiyorlar ama okumanın da sonu yok. Biz okuduk ama bu meslekteyiz işte. Bu devirde bir meslek şart. Avrupa'da insanlar çocuklarını mutlaka mesleğe yönlendiriyorlar. Ellerinde bir meslek olsun diye. Çünkü herkes okuyacak diye bir şey yok" diye konuştu.