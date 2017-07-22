22.07.2017 14:14:56

Yük asansörü Ahıskalı işçinin sonu oldu

Bursa'da bir tekstil fabrikasında halatı kopan yük asansörü düşerken, Ahıskalı işçi hayatını kaybetti.

Olay Yıldırım'da Vişne Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahıska uyruklu 34 yaşındaki Gahraman Gahramanov, asansöre yüklediği malzemeleri aşağı indirmek istedi. Halatı kopan asansör Gahramanov'un kafasına çarptı. Gahramanov, daha sonra, hızla yere çakılan asansörün üzerine düştü.

Bağırış seslerini duyan çevredekiler durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gahramanov'u çevredeki vatandaşların yardımı ile asansörün üzerinden alarak hastaneye kaldırdı. Gahramanov yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.