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YSK 21 partiye seçim vizesi vermedi
27.01.2017 05:05:51

YSK 21 partiye seçim vizesi vermedi

YSK'nın, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlere katılan 29 partiden 21’ine vize vermediği belirtildi...

Hürriyet'te yer alan haberde; Seçimlere hazırlanan partilere kötü sürpriz var. YSK, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlere katılan 29 partiden 21'ine vize vermedi. Buna göre, AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, HDP, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi'nin seçime girme hakkı olacak. Ayrıca 1 Kasım 2015'teki seçime katılmayan Hür Dava Partisi de seçimlere katılabilecek. Böylece seçimde toplam 9 parti olacak. Seçime katılamayacak partilerin referandum faaliyetleri de sınırlı olacak. Erken hazırlık, erken seçim iddialarını da akla getirdi.

 

Alınan bilgiye göre, YSK, aylar önce Yargıtay'la birlikte bir çalışma başlattı. Hangi partilerin seçime girme şartlarını yerine getirdiğine ilişkin çalışmayı Yargıtay yürüttü. YSK, belirlenen listeye itiraz etti. YSK, bazı partilerin halen seçime girme şartlarını taşımadığını iddia ederek, Yargıtay'dan yeni bir liste hazırlamasını istedi. Yargıtay'ın ilk çalışmasında 28 olan parti sayısını, önce 10'a, ardından da 9'a indirdiği öğrenildi. Gerekçe olarak, 298 sayılı kanunun 14. maddesine göre ‘1 Ocak 2017 tarihinden 6 ay öncesinde, teşkilatlanma yeterliliğini taşımak veya TBMM'de grubu bulunması' şartının arandığı bildirildi. Yetkililer, birçok partinin ‘tabela' partisi niteliğinde olduğunu, başta teşkilatlanma olmak üzere seçime girme şartlarını taşımayanların bile oy pusulasında yer aldığını söyledi. YSK'nın hazırladığı listeler, her yılın ocak ayında yenileniyor. Liste, seçim kararı alındıktan sonra partilerin oy verme gününden 6 ay öncesindeki durum dikkate alınarak güncelleniyor. Yasaya göre, belirlenen şartları 6 ay öncesine göre tamamlamış olan partiler tespit ve ilan ediliyor.

YSK'nın bu kararı dünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlere katılan 21 parti seçime katılamayacak. Seçime katılamayacaklar listesinde yıllardan beri seçime katılan Demokrat Parti ve DSP gibi partiler de bulunuyor. Bu partilerin isimleri, Meral Akşener gibi MHP kökenli siyasetçilerin seçimlere katılmak için işbirliği yapacağı partiler olarak geçiyordu. Daha önceki seçime katılmayan Hür Dava Partisi'yle birlikte AK Parti, Bağımsız TürkiyePartisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, HDP, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi'nin seçime girme hakkı olacak.

SINIRLI FAALİYET

Seçimlere katılabilecek partiler listesinin belirlenmesi, nisan ayında yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu açısından da sonuç doğuracak. Liste dışı kalan partilerin referandum kampanyası yapmasının önünde bir engel bulunmuyor. Ancak bu partiler; artık seçmen kütüğünü alamayacak, ilçe seçim kurullarında temsilcileri varsa düşecek, sandıkta müşahit görevlendiremeyecek, sandık kurullarına temsilci veremeyecek, seçimlerle ilgili iş ve işlemlerde görev alamayacak.

İŞTE SEÇİME KATILAMAYACAK 21 PARTİ

Anadolu Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Gelişim Partisi, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İlk Parti, Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti, Merkez Parti, Millet Partisi, Millet ve Adalet Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Türkiye Komünist Partisi.



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