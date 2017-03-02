02.03.2017 15:28:24

YPG, ÖSO'ya karşı Esed ile anlaştı: Köyler rejime devrediliyor!

Buna göre, YPG güçleri, Özgür Suriye Ordusu ile olan cephe hattındaki köyleri rejime teslim edecek. Bu gelişmenin hemen ardından soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'YPG Menbic'den çekilmezse biz vuracağımızı söyledik' diye konuştu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



PYD-YPG bölgesinde bulunan ve "Menbiç Askeri Meclisi" denilen yapı Menbiç'in batısındaki güçleriyle Özgür Suriye Ordusu arasında bulunan köylerin yer aldığı hattın savunmasının, Suriye Ordusu'na devredildiğini bildirdi.



Menbic Askeri Meclisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamayı Rudaw aktardı. Buna göre açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Siviller savunmak ve onları savaşın olumsuz etkilerinden korumak, Menbic'in güvenliğini sağlamak ve Türk ordusunun Suriye topraklarına yönelik işgal planlarını boşa çıkartmak Suriye topraklarında yaşayan bütün halklar için önümüze koyduğumuz hedeflerimizdir. Menbic Askeri Meclisi olarak bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına belirtiyoruz ki, Menbic'in batısındaki güçlerimiz ile Türk ordusuna bağlı çeteler arasında bulunan köylerin yer aldığı hattın savunmasını, Rus yetkililerle yaptığımız ittifak gereği Suriye devlet güçlerine devretmiş bulunmaktayız.”



DOĞRULANDI



Sputnik'e konuşan Menbiç Askeri Meclisi yetkilisi Hıdar Menbiç, Menbiç'in batısının Suriye ordusuna devredileceğini doğruladı.







DÜN ÖSO'YA SALDIRDIRLAR

Dün Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Menbic'in batısı ve güneybatısındaki köylerde konuşlanan Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) saldırı düzenlediği bildirilmişti.



ÖSO'DAN MİSİLLEME



ÖSO güçleri, Menbic'te YPG'nin öncülüğündeki DSG'nin kontrol altında tuttuğu Gorhiko, Holaşh ve Xalide köylerini almak için saldırılar düzenledi.



TÜRKİYE BOMBALADI



Menbic'in batısında yer alan Erimah kasabası çevresinde de DSG ile ÖSO arasında yaşanan çatışmada Türk askerlerinin DSG mevzilerini bombalayarak ÖSO'ya destek verdiği kaydedildi.