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YPG'nin çocuk askerleri
13.02.2017 23:52:49

YPG'nin çocuk askerleri

PKK'nın Suriye uzantısı YPG, çocuk askerler konusundaki uluslararası yasaları ihlal etmeye devam ediyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Daha önce Human Rights Watch, Uluslararası Af Örgütü, BM Suriye Soruşturma Komisyonu ve KurdWatch tarafından yapılan araştırmalarda, PYD'ye bağlı Halk Koruma Birlikleri (YPG) ve Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) tarafından düzenli olarak on iki ve on yedi yaşları arasındaki çocukların askere alındığı ve silahlı çatışmalarda asker olarak kullanıldığı belgelenmişti. 

Çocuk askerler ile tekrar gündeme gelen YPG ve YPJ kollarındaki çocukların sayısı hakkında henüz net bir bilgi yok.

Yoğun tepki toplayan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

 

 

 


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