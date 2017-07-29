29.07.2017 14:57:31

YPG'den ABD'ye Türkiye tehdidi: Rakka

YPG'nin Genel Komutanı Sipan Hemo, 'Türkiye saldırılarını sürdürürse, Rakka'dan çekiliriz' dedi.

Rus haber ajansı Sputnik'in Fırat Haber Ajansı (ANF)'ndan aktardığı habere göre konuşan Hemo, YPG'ye bağlı Ceyş-ul Tuvar grubunun Şahba bölgesini korumak yerine Rakka'da faaliyet gösterdiğini bildirdi. Hemo, "Grup, Afrin ve Şahba'ya saldırıların artması halinde, Rakka'da savaşmanın bir anlamı kalmayacağını bildirdi" dedi.



"ABD'YE SÖYLEDİK..."



Konuyu ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ilettiklerini ifade eden Hemo, "Eğer Türkiye Afrin ve Şahba'ya saldırmayı sürdürürse, Rakka operasyonu devam etmeyecek" diye vurguladı.