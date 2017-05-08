08.05.2017 22:49:23

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından Yozgat merkezde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından Yozgat merkezde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Yozgat'taki uyuşturucu operasyonu kapsamında il merkezinde birçok adrese baskın yapıldı. Şüphelilere ait adreslerde narkotik köpekleri ile arama yapıldı. Ekipler özellikle terk edilmiş evlerde, park ve bahçelerde arama yaptı. İki saat süren operasyona 9 ekip 27 personel katıldı. 113 kişinin kimlik kontrolünü yapan ekipler uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 2 kişiyi de gözaltına aldı.