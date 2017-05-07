07.05.2017 17:01:36

Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.Kaza Sorgun Atatürk Bulvarı kavşağında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Zekeriya Kızıl (27) yönetimindeki 66 LS 717 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun karşı tarafına geçmek isteyen Suriye uyruklu çocuğa çarptı. Daha sonra kamyonet refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Kızıl ve ismi belirlenemeyen Suriye uyruklu çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.