24.02.2017 12:15:23

Yozgat'ta Roma Dönemine ait boğa heykeli ele geçirildi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemine ait boğa figürlü adak heykeli ele geçildi.

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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemine ait boğa figürlü adak heykeli ele geçildi.Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde tarihi eser konusunda ihbar alan jandarma ekipleri, E.E isimli şahsın evinde yaptığı aramada Roma Dönemine ait adak heykeli ele geçirdi.Aramada 7 santim yüksekliğinde, 5 santim uzunluğunda ele geçilen boğa figürlü heykel, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. E.E isimli şahıs jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.