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Yozgat'ta Meydan Yeri Projesi başladı
08.05.2017 12:51:55

Yozgat'ta Meydan Yeri Projesi başladı

Yozgat Belediyesi tarafından Sarraflar Caddesi'nde planlanan Meydan Yeri Projesi bugün itibariyle başladı. Proje 20 gün içerisinde tamamlanacak ve cadde eski tarihi görüntüsüne kavuşturularak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yozgat Belediyesi tarafından Sarraflar Caddesi'nde planlanan Meydan Yeri Projesi bugün itibariyle başladı. Proje 20 gün içerisinde tamamlanacak ve cadde eski tarihi görüntüsüne kavuşturularak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Meydan Yeri Projesi'ni yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Projenin 20 gün içerisinde tamamlanacağını ve Ramazana yetiştirilerek vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyleyen Başkan Arslan, "Meydan yeri, Yozgat'ın en eski tarihi ve ticaret merkezi. Ama son yıllarda tamamen özelliğini kaybetti. Ticaret hacmini başka caddelere kaptırdı. Bu noktada tarihi görüntüsüne de uygun bir şekilde burayı yayalaştırmak ve araç trafiğinden arındırılmak suretiyle tekrar cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bugün itibariyle çalışmalara başladık ve inşallah 20 gün içerisinde bu çalışmaları bitireceğiz. Ramazanın ilk günü de burayı iftarla birlikte vatandaşın kullanımına açmış olacağız" dedi. Bu proje kapsamında caddenin artık trafiğe kapatılacağını da dile getiren Başkan Arslan, "Burada yeşil alanlar, oturma yerleri ve gezinti alanları oluşturmuş olacağız. Burası insanların gelip gezmek istediği bir çarşı haline gelecek " şeklinde konuştu.

Cadde üzerinde bulunan iş yerlerinde cephe kaplaması yapacaklarını da söyleyen Başkan Arslan, "Projenin 2. etabıyla birlikte bu dükkanların tarihi Büyük Camiye uygun bir şekilde cephe kaplamaları da yapılacak. Projemiz Anıtlar Kurulunda ve onaylanmak üzere" ifadelerinde bulundu.

Meydan yeri esnafında çalışmalar nedeniyle bir tedirginlik olduğunu da dile getiren Başkan Arslan, proje bittikten sonra herkesin memnun kalacağını ve tedirginliğin ortadan kalkacağını söyledi.
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