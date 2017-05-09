10.05.2017 10:05:31

Yozgat'ta köy çocukları ilk kez sinemayla tanıştı

Yozgat Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali'nde köylerde yaşayan yüzlerce çocuk sinemayla tanıştı.

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Yozgat Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali'nde köylerde yaşayan yüzlerce çocuk sinemayla tanıştı.4 Mayıs'ta Kırıkkale'de başlayan 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali'nin ikinci durağı Yozgat oldu. Yozgat Valiliği ev sahipliğinde köylerde yaşayan çocukları sinema ile tanıştıran Sinemasal Kültür Sanat Derneği, hayatında sinemaya gitmeyen yaklaşık 900 çocuğu sinemayla buluşturdu. Sinema gösterimi öncesi köydeki çocuklarla birçok etkinlik düzenleyen Sinemasal ekibi, çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı. Çeşitli etkinliklerin ardından ise sembolik gişelerden hatıra biletlerini alan çocuklar meyve sularını ve patlamış mısırlarıyla birlikte Troller isimli sinema filmini izledi.Türkiye'de kırsal bölgelerdeki çocukların sinemadan yoksun olduğunu söyleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği Kurucusu Enes Kaya, "Yaklaşık 5 yıllık bir araştırma yaptım. Türkiye'de 7 ilde sinema salonu olmadığı ve kırsal bölgelerdeki çocukların ise tamamen bu etkinliklerden mahrum kaldıklarını fark ettim. 2013 yılında gönüllü arkadaşlarımla Güneydoğu Anadolu'dan yola çıktık. Bugün 5. Sinemasal Açık Hava Sinema Festivali kapsamında ikinci ilimiz olan Yozgat'tayız. Daha önce gittiğimiz 29 ilde 35 bin çocuğun hayatlarında ilk kez sinema ile tanışmalarına vesile olduk. Bugüne kadar ki etkinliklerimize Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destek oldu. Bugün ise Yozgat Valiliğinin ev sahipliğinde etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi.Çocukların bu tür etkinliklere ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Kaya, "Çocuklar büyük şehirlerde gerçekleşen etkinliklerde olduğu gibi bir sembolik gişeyle karşılaştılar. O gişeden hatıra biletlerini, meyve sularını ve patlamış mısırlarını alarak sinemamızda el feneri ile yer gösterici arkadaşlarımız sayesinde yerlerini aldılar. Şu anda vizyonda olan ve onlar için aile yapısına uygun filmleri çocuklarımıza izlettirdik. Çocukların bu tarz etkinliklere çok ihtiyacı var, mutlulukları yüzlerine yansıyor" şeklinde konuştu.İlk kez sinema izlediği için heyecanlı olduğunu söyleyen Melike Şerefli, "Bugün burada Sinemasal sayesinde hayatımda ilk kez sinema izleyeceğim. Zaten ben televizyonda görüyordum ama şimdi gerçek olacak bunun için çok mutluyum çok teşekkür ediyorum" dedi.Emine Sarı ise, "Bugün ilk defa sinema izleyeceğim. Başka yerlerden bizim için sinema yapıyorlar. Ben televizyonda görüyordum ama artık canlısını izleyeceğim. Kültür bakanlığına ve Yozgat valiliğine çok teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.Sinema izlememin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Sümeyye Güngör de, "Köyde olduğum için hiç sinema izlemedim. Bugün sinema izleyeceğim çok mutluyum iyi ki gelmişler" şeklinde konuştu.