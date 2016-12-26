27.12.2016 08:40:08

Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat merkez ve merkeze bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullara 1 gün süreyle ara verildi.

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Yozgat merkez ve merkeze bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullara 1 gün süreyle ara verildi.Yozgat'ta ilk, orta ve lise dengi okullara bir günlük süre ile ara verildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara 1 günlük süreyle ara verilmiştir. Öte yandan kamuda çalışan ve engelli personele de bir gün süreyle izin verilmiştir" ifadelere yer aldı.