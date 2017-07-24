24.07.2017 13:49:04

Yozgat'ta ByLock operasyonu: 11 gözaltı

Yozgat'ta, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından M.A, M.İ.Ç, M.A.E, B.T, B.E, İ.N.T, H.S, H.B, F.T, B.A. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.