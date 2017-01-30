30.01.2017 13:24:28

Yozgat'ta basın mensupları kan bağışında bulundu

Yozgat'ta görev yapan basın mensupları Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezine gelerek kan bağışında bulundu.

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Yozgat'ta görev yapan basın mensupları Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezine gelerek kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız kan bağışında bulunan basın mensuplarına teşekkür ederek kan bağışının önemine değindi.Yozgat merkez ve ilçelerde gezici kan bağış TIR'ı kurulacağına işaret eden Dr. Cansız, 1-15 Şubat günleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda TIR'ın hizmet vereceğini söyledi.Dr. Cansız ayrıca 16-20 Şubat günleri arasında Yerköy'de, 21-22 Şubat günlerinde Çayıralan'da, 23-26 Şubat'ta Akdağmadeni'nde, 27-28 Şubat'ta ise Şefaatli'de gezici kan bağışı TIR'ı kuracaklarını dile getirdi.Yozgat genelinde 2016 yılı içerisinde 11 bin 983 ünite kan toplandığını açıklayan Cansız, 2017 yılı Ocak ayında ise 950 ünite kan bağışında bulunulduğunu ifade etti.