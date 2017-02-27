27.02.2017 14:25:44

Yozgat'ta baharın habercisi çiğdemler çıktı

Yozgat'ta baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kendini gösterdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Yozgat'ta baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kendini gösterdi.İç Anadolu'da şubat ve mart ayı içerisinde çıkan sarı çiğdemler, son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bozkırı renklendirdi.Yozgatlı vatandaşlar ellerine aldıkları değnek ve demir çubuklarla çiğdem sökmek için uğraş veriyor.Son günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde 15 dereceye kadar yükseldiğini belirten Abdurram Doğan, "Baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri çıktı. İlkbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hem çiğdemlerin fotoğrafını çekiyoruz hem de çiğdem topluyoruz. Yozgat'ta çiğdem çiçeğiyle yapılan pilav meşhurdur. Biz de topladığımız çiğdemlerle pilav yaptıracağız" dedi.