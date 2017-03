03.03.2017 12:36:37

Yozgat'ta 47 kısa dönem er yemin etti

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 366. kısa dönem 47 er için yemin töreni düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 366. kısa dönem 47 er için yemin töreni düzenlendi.Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Eğitimlerinde başarılı olan askerlere ödül verilmesi ve yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam eden törende 47 asker hep birlikte yemin etti.Askerliğin Türk gençleri için önemli bir aşama olduğunu kaydeden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Askerlik gençlerin hayata atılmaları için ilk basamağıdır. Yozgat'ta bu çerçevede vatanını, milletini seven ve bu konuda Türkiye'de bedel ödeyen illerden biridir. Her il vatan uğruna bedel ödüyor ama Yozgat'ın farklı bir duruşu var. Yiğidin harman olduğu yer olarak adlandırılır Yozgat. Bu tarzını vatan savunmasında verdiği mücadele ile ortaya koymuştur. Bu maksatla evlatlarınız Yozgatlının da evladıdır" şeklinde konuştu.İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ise,"Ettiğiniz and vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün emirlere mutlak itaatin simgesi, kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun kabul belgesidir. Şu andan itibaren vatan hizmeti görevini sizden öncekilerden devraldınız. Kutsal nöbeti yerine getirip sizden sonraki kardeşlerinize bayrağı devredeceksiniz. Andınızın yüce Türk ulusuna hayırlı olmasını dilerim" dedi.Törenin ardından askerler aileleriyle hasret giderdi ve hatıra fotoğrafı çekindiler. Yemin töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.