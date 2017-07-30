30.07.2017 12:39:31

Yozgat'ta 40 çalışanla 40 ülkeye ihracat

Organize Sanayi Bölgesinde medikal sektöründe üretim yapan bir firma, 40 çalışanı ile başta Güney Amerika ülkeleri ve Arap ülkeleri olmak üzere 40 ülkeye ürün ihraç ediyor. İhracat ağını genişletmek isteyen firmanın en büyük sorunu kalifiye işçi bulamamak.



Yozgat'ta 24 bin metrekare alanda 40 çalışan ile medikal sektöründe üretim yaptıklarını söyleyen firma sorumlusu İbrahim Şahbaz, kalifiyeli eleman bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, "Güney Amerika, Türk devletleri ve Tunus, Cezayir, Fas gibi Arap ülkeleri ile Uzak Doğu ülkelerine medikal sektöründe ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler ihtiyaçlarına göre medikal ürünleri alıyorlar. İnsanlar o kadar rahat ki işe girmeden maaşını soruyorlar. Ücreti beğenmiyorlar. İnsanlar tembelliğe alışmışlar, verdiğimiz para insanları cezp etmiyor. Bir şey vermeden almak niyetindeler. İşçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Aradığımız işçileri bulabilirsek ihracat yaptığımız ülke sayısını 60'a kadar çıkartabiliriz. Ama maalesef bulamıyoruz. 40 elemanla ihracat yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.





