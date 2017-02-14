14.02.2017 15:23:06

Yozgat'ta 14 Şubat'ta 3 nikah kıyıldı

Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesinde 14 Şubat Sevgililer Gününde beklenen yoğunluk gerçekleşmedi. Geçen sene Yozgat'ta 14 Şubat'ta 16 nikah işlemi gerçekleştirilirken bu yıl 3 çift dünya evine girdi.

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Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesinde 14 Şubat Sevgililer Gününde beklenen yoğunluk gerçekleşmedi. Geçen sene Yozgat'ta 14 Şubat'ta 16 nikah işlemi gerçekleştirilirken bu yıl 3 çift dünya evine girdi.Yozgat'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 3 çift dünya evine girdi. Evlilik tarihlerinin unutulmamasını isteyen Mustafa Kararer ve Mediş Kekilli Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi Memurluğunda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdiler. Nikah öncesi oldukça heyecanlı olduğu gözlenen gençlerin nikahını Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi Memuru İsmail Bal kıydı.Bu anlamlı ve özel günde nikah kıydırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Mustafa Kararer, "Hem sevgililer günü hem de evlilik yıl dönümümüz olsun istedim. Güzel ve anlamlı bir gündü. Böyle bir günde evlenmek hoş olur diye düşündüm. Hem de hediyeden tasarruf olsun istedim" dedi.Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi memuru İsmail Bal ise "14 Şubat'ta 3 çiftin nikah işlemini gerçekleştirdik. Geçen yıl 14 Şubat'ta 16 tane nikah kıyılmıştı. Çiftlerimizin bu yıl genel itibariyle müracaatları çok fazla ancak 14 Şubat Sevgililer günü tercihlerin olmadığı bir gün oldu. Bu yıl 14 Şubat'ta nikah sayısı oldukça az oldu" şeklinde konuştu.