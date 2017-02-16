16.02.2017 16:00:54

Yozgat Şehir Hastanesi yöneticiliğine Surel atandı

Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden biri olan ve Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Şehir Hastanesi yöneticiliğine Op. Dr. Aziz Ahmet Surel atandı.

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Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden biri olan ve Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Şehir Hastanesi yöneticiliğine Op. Dr. Aziz Ahmet Surel atandı.Yozgat'ta hasta-çalışan memnuniyetinin vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğunu söyleyen Surel, "Türkiye'de ilk açılan şehir hastaneleri arasında olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde çalışıyor olmak gurur verici. Yozgat halkına kaliteli, verimli hizmet vererek, şehrin sağlık çehresini değiştirecek çalışmalar yapacağız. Yozgat Şehir Hastanesinin hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca ise Yozgat Şehir Hastanesi yöneticiliği görevine başlayan Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'e görevinde başarılar diledi.