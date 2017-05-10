10.05.2017 14:30:22

Yozgat Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Yozgat Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında, 3 yıllığına toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Yozgat Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında, 3 yıllığına toplu iş sözleşmesi imzalandı.Yozgat Belediyesinde çalışan kadrolu 113 sendika üyesi işçiyi kapsayan, 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imza töreni Yozgat Belediyesinde gerçekleşti. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte sendika üyesi işçilerin ücretlerine yıllık yüzde 11 oranında zam yapıldığını belirten Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendika üyesi işçilerin ilk 6 ay için maaşlarına ortalama 230 ile 250 TL net ücret artışı yapıldığını söyledi.Zararsız, "Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan'a, başkan yardımcılarına, sendikamız yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi hayırlı uğurlu olsun" dedi.İmzaların ardından Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Başkan Arslan'a teşekkür plaketi verdi.