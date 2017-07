12.07.2017 15:12:03

Youtube'da Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!

Güney Koreli şarkıcı Psy'i dünyaya tanıtan ve 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 tıklanmasıyla Youtueb rekorunu elde eden şarkısı Gangnam Style'ın rekoru kırıldı. Rekor, 2.896 milyar ile ABD'li rapçi Wiz Khalifa'nın, ‘See You Again' adlı videosunun!

Şarkıcının kolay kolay kırılmaz denilen rekorunu ABD'li rapçi Wiz Khalifa alt üst etti. Wiz Khalifa'nın ‘See You Again' adlı videosu 2.897.570.536 kez izlenerek büyük bir başarıya imza attı. Psy'ın parçası, Youtube tarihinde en çok görüntülenen video olarak bu rekoru tam 5 senedir elinde tutuyordu.

Justin Bieber'ın ‘Sorry' adlı müzik klibi ise 3. sırada yer alıyor.

SEE YOU AGAİN

‘See You Again' adlı parça 2015'te, ‘Fast and the Furious' (Hızlı ve Öfkeli) filminin yıldızı Paul Walker'ın anısına yayınlanmıştı.