21.02.2017 08:06:03

'Yörüklerin İzinde' Fotoğraf Sergisi

'Yörüklerin İzinde' adlı fotoğraf sergisiyle Ankara Sanat Galerisi'nde fotoğraflarını ilgililerle buluşturan sanatçı Mustafa Gümüş, 'Benim için fotoğraf Anadolu'yu ifade ediyor, bu yüzden kültürümüzün izinden gitmeye çalışıyorum' dedi.

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"Yörüklerin İzinde" adlı fotoğraf sergisiyle Ankara Sanat Galerisi'nde fotoğraflarını ilgililerle buluşturan sanatçı Mustafa Gümüş, "Benim için fotoğraf Anadolu'yu ifade ediyor, bu yüzden kültürümüzün izinden gitmeye çalışıyorum" dedi.Vakıfbank Genel Müdürlük Ankara Sanat Galerisi'nde fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı."Fotoğraf Anadolu'yu ifade ediyor"Kendisinin de yörük kültüründen geldiğini ve bu yüzden bu kültürle ilgili bir sergi hazırladığını ifade eden sanatçı Gümüş, "Benim için fotoğraf Anadolu'yu ifade ediyor, kültürümüzün izinden gitmeye çalışıyorum. Çocukluğumdan yörük kültürü içinde geldiğim için bu alana yöneldim. Yörük kültürünün son temsilcisi Sarıkeçililerdir. Mersin'de yaşıyorlar, yaz aylarında Karaman illerine çıkıyorlar, Anadolu'da 'son göçer' olarak tabir edilirler. Çünkü Sarıkeçililer yaz kış göçebe, çadır hayatı yaşıyorlar, bu yüzden bir kapı numaraları yok. Ve günümüzde artık kaybolmaya yüz tutmaya başladılar, ben de bu konuda ne gibi bir faydam olabilir diye böyle çalışmalar yapıyorum. Aslında bir noktada farkındalık da diyebiliriz. Buradan Sergi Küratörü Dr. Tuna Akçay'a, Vakıf Bank'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.3 Mart tarihine kadar sürecek olan sergi, tüm fotoğraf severlere kapılarını açıyor.