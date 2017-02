05.02.2017 17:10:56

Yörük Türkmenleri'nin ilk ziyareti Başkan Şirin'e

Turgutlu'da yeni kurulan Yörük Türkmen Dayanışma Derneği, ilk ziyaretini Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e gerçekleştirdi.

Turgutlu'da yeni kurulan Yörük Türkmen Dayanışma Derneği, ilk ziyaretini Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e gerçekleştirdi.Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yeni kurulan Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir, İzmir Dede Korkut Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Erçetin ile başkan yardımcılığı görevini yapan Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, dernek yönetim kurulu üyelerinden Gökgedik Muhtarı Hüseyin Kaygısız ile dernek yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Kurdukları yeni oluşum hakkında bilgi veren Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir, "Derneğimizi kurma amacımız siyasi ayrım gözetmeden Yörük kardeşlerimizi bir araya getirmek, Turgutlu'da bir çatı altında toplanan Turgutlulu hemşerilerimiz ile Yörük kültürünü yaşatmaktır. Henüz yeni olmamıza rağmen önümüze pek çok hedef koyarak yola koyulduk. Şuanda bir lokal açma hazırlığındayız. İnşallah her daim faaliyette olmasını istediğimiz lokalimizde Sayın Başkanımız'ı ağırlamaktan onur duyacağız" dedi. Başkan Şirin'in derneklere verdiği desteği takdir ettiğini ifade eden Demir, "Sayın Başkanımız'ın manevi desteği bizler için çok önemli. Tüm halkı kucaklayıcı hizmet ve destekleriyle kendisinin her daim bizlerin yanında olacağından şüphemiz yok. Ziyaretimiz vesilesiyle tüm halkımızı birlik ve beraberliğimizi sergileyeceğimize inandığımız derneğimize bekliyoruz" dedi.Ziyaretlerinden dolayı Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Şirin de hemşeri derneklerinin önemini vurgulayarak, derneğin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Şirin, "Turgutlu'daki bu güzel oluşumlardan memnuniyet duyuyoruz. Değerli dernek Başkanı Ayşe Hanım ve yönetim kurulu üyeleri bizlerin her daim iç içe olduğu değerli kardeşlerimizden, dostlarımızdan oluşuyor. Ayrıca erkek egemen toplumumuzda Ayşe Hanım gibi temsil makamına gelen kadınlarımıza ayrıca destek vermemiz gerekiyor. Sizlerin de ifade ettiği gibi toplumumuzda farklı etnnik kökenden gelse de 'hemşerilik' bilinciyle Turgutlu için çalışan, Turgutlu için yola çıkan herkesi kucaklayıcı olmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda sizlerin de başarılı çalışmalara imza atacağınızdan şüphemiz yok. Turgutlumuz'un Yörük Türkmen Dayanışma Derneği hayırlı uğurlu olsun" dedi.