08.05.2017 09:42:12

Yörük Festivali'ne şölenli kapanış

Antalya'da üç gün boyunca Yörük kültürünün yaşatıldığı 3'üncü Uluslararası Yörük Festivali Düzlerçamı'nda düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

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Antalya'da üç gün boyunca Yörük kültürünün yaşatıldığı 3'üncü Uluslararası Yörük Festivali Düzlerçamı'nda düzenlenen etkinliklerle sona erdi.Büyükşehir Belediyesinin, Antalya Yörükler Derneği ile ortaklaşa düzenlediği 3'üncü Uluslararası Yörük Festivali, Düzlerçamı'nda gerçekleşen Yörük Şöleni ile sona erdi. Yörük kültürünün her rengiyle yaşatıldığı festivalin son günündeki etkinliklere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ile Türkiye'nin dört bir yanından binlerce Yörük katıldı. Düzlerçamı'nı panayır alanına çeviren Yörükler, kültürlerini doyasıya yaşadı.Beylik töreni yapıldıHalk oyunları gösterileri ile başlayan şölen programı, Aşık Selahattin Kazanoğlu ve Aşık Muhsin Yaral'ın atışmasına sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisi eşliğinde bugüne kadar tarih sahnesinde yer alan Türk devletlerinin bayraklarının geçiş töreni gerçekleştirildi. Ardından İstiklal Marşı Okuma Yarışması Antalya Birincisi Ömer Furkan Arıbaş, İstiklal Marşımızı okudu. Beylik Töreni'nde, bu yılın Yörük Beyi seçilen Hamdi Sarıca ve festivalin Onur Beyi seçilen Abdullah Duman'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından beylik kuşağı takıldı."Sözümüzü tuttuk"Yörüklere seslenen Başkan Türel, Antalya'da yaklaşık 24 senedir devam eden Yörük Şöleni'ni daha da anlamlı kılmak ve güçlü hale getirmek için 3 sene önce uluslararası bir şenliğe dönüştürme kararı verdiklerini belirterek, "2014 seçimlerinden önce öz kültürümüzü, kendi kimliğimizi yaşatan Yörük Festivallerini yapacağımıza dair söz vermiştik. Nasip oldu seçildik ve ilk işimiz işte Uluslararası Yörük Festivali'ni başlatmak oldu" dedi."Yörük kültürü birlik beraberliktir"Yörük kültürünün bu ülkenin ve milletin birliği, beraberliği kardeşliği demek olduğunu vurgulayan Başkan Türel, "1071'de Malazgirt'teki destan ile başlayan bu büyük milletin yazdığı tarih, sonrasında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz akşamına kadar birçok destana tanıklık etti. Bir ülkeyi bölüp parçalamak istiyorsanız, işgal etmek istiyorsanız o ülkeyi milli manevi değerlerinden uzaklaştırdığınızda, geleneksel kültürlerini yaşamalarına müsaade etmediğinizde işte o zaman hainlerin ülke üzerindeki emelleri gerçekleşmiş olur. O yüzden biz buna hiçbir zaman ülkece, milletçe izin vermedik. Milli birliğimizi, beraberliğimizi sarsmak isteyenler yanıldıklarını tarih boyunca gördüler. Dolayısıyla Yörük kültürü bu ülkenin, bu milletin birliği, beraberliği kardeşliği demektir. Bu hainler planlarına yine aynı şekilde devam ediyor. Tabi ki bu ülke için Çanakkale Destanı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz akşamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Ömer Halisdemir'lere kadar, Erol Olçok'lara kadar bu ülke için canını kanını veren bütün şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Onları unutmadık ve unutturmayacağız" diye konuştu."Yörük festivali gericilik demişlerdi"Başkan Türel, "Biz Antalya'da Yörük Festivali'ni uluslararası nitelikte yapacağız dediğimizde bana ne dediler, iyi hatırlayacaksınız; Yörük Festivali yapmak gericilikmiş, yobazlıkmış. Ben de çıktım mertçe söyledim. Yörük kültürüne mert konuşmak yakışır. Eğer Yörük kültürünü yaşatacak bir festival yapmak gericilik ise yaşasın bizim gericiliğimiz dedim. Biz Yörük kültürünü yaşatarak ilerleyeceğiz. Bunu esas o anlamayan kafalar biz bunları yaptığımızda anlayacaklar. İşte bugün burada muhteşem bir kalabalık var. Her geçen sene artarak bu kalabalık devam ediyor. Bugün burada da görüldüğü üzere geçmişteki katılımın hem uluslararası hem de ulusal nitelikte neredeyse üç kat fazla bir katılım söz konusu. Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Kırgızistan'dan, Tuva Özerk Cumhuriyeti'nden toplamda 93 yabancı misafirimizi bu etkinlikler kapsamında Antalya'mızda konuk ettik. Seneye daha da geliştireceğiz" dedi."Bu kültür geleceğimizin teminatıdır"Yörüklerin gönlü zengin insanlar olduğunu belirten Başkan Menderes Türel, "Güzel bir sözümüz var, 'Yörük çadırı, içine insan girdikçe genişler. Herkesi kucaklar, kimseyi dışarıda bırakmaz. İşte ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerde Yörük kültürünü iyi anlatmamız, gelecek nesillere iyi taşımamız, ülkemizin geleceğinin de teminatıdır. Bu kültürü yaşatmak, bize atalarımızdan miras olmakla birlikte esasen çocuklarımızın emanetidir. Bu emaneti onlara en güzel şekilde böylesine görkemli törenlerle ve etkinliklerle göstereceğiz. Onlara bu kültürümüzü en iyi şekilde öğretmiş olacağız. İşte o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Toros dağlarında bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa, bu ülkenin yıkılamayacağını, bu gençlerimize gösterebilmemiz önem arz ediyor. Bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Bu kültürün yaşanmasına, yaşatılmasına, gelecek nesillere taşınmasına emeği geçen bütün dostlarımızı, bütün yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Cirit ve okçuluk gösterileri nefes kestiAntalya Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Duman tarafından Başkan Türel'e ok-yay ve Yörük göçünü anlatan bir tablo hediye edildi. Yörük Beyi Hamdi Sarıca da Türel'e kılıç armağan etti. Ardından ata sporlarımız, atlı ve atsız okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Geleneksel Türk ata sporu cirit oyunu sırasında büyük coşku yaşandı. Usta ciritçiler nefes kesen gösterileri ile izleyenlerden büyük alkış aldı.