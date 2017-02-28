28.02.2017 11:47:21

YÖRSİAD'dan 'çalışma Hayatında Milli Seferberlik'e destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz ile İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (YÖRSİAD) konuğu oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz ile İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (YÖRSİAD) konuğu oldu.YÖRSİAD üyeleriyle bir araya gelen SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz ile İş Kurumu İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürürlüğe giren istihdam teşviki konusunda iş adamlarını bilgilendirdi. İşverenlere istihdam teşvikinden nasıl faydalanabileceklerini anlatıldığı toplantıya, Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Semih Beken, YÖRSİAD Üyeleri ve beraberindeki çalışanları büyük ilgi gösterdi. Toplantıda ayrıca TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ulaş Yıldırım da yer aldı.Teşvik programının Antalya için çok önemli olduğunu düşünüyorumYörük Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Semih Beken, "Hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' ilan edildi. Bu konuda hem SGK hem de İş Kur tarafından ciddi ölçeklerde teşvikler geldi. Bu teşvik programının Antalya için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben inanıyorum ki, bu teşvik planı Antalya için birebir çıkarılmış bir teşvik planı. Çalışan sayılarımız yaz dönemlerinde artıyor. Bu artıştan kaynaklan bir teşvik olduğu için Antalya'daki sezonsal artışı da dikkate aldığımızda, bu teşvik programının biz iş adamlarına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi."Teşvik programı 1 Şubat 2017'de başlayarak 31 Aralık 2017 günü sona erecek"SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz ise, "Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında birden fazla farkı konularda yasal düzenlemeler yapılarak işverenlerimizin artı istihdam oluşturması adına devletimiz tarafından birçok imkan seferber edilmiş bulunmaktadır. Bu seferber edilen imkanların bizim tarafımızdan da bütün paydaşlarımıza, bu kapsama giren işverenlerimize en kapsamlı derecede yaralanmalarını sağlamak üzere bir dizi bilgilendirme toplantıları yapmaktayız. Teşvik uygulaması 1 Şubat 2017'de başlayarak 31 Aralık 2017 günü sona erecek yani yaklaşık 11 ay gibi bir süreyi kapsıyor."Teşvikten yararlanacak işçinin İş Kur'a kayıtlı olması gerekiyorAntalya İş Kur İl Müdürü Veli Tekkanat da, işverenlere istihdam teşvikinden nasıl faydalanabileceklerini anlattı. Teşvikten yararlanacak işçinin İş Kur'a kayıtlı olması gerektiğini belirten Tekkanat, işverenin işçinin sadece net maaşını ödeyeceğini, işçinin sigorta ücreti, damga ve gelir vergisinin ise İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacağını dile getirdi.YÖRSİAD Üyeleri toplantı sonrasında hemen yeni personel alımı için çalışmalara başlayacaklarını ve milli seferberliğe sonuna kadar destek vereceklerini söylediler.