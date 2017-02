16.02.2017 14:37:28

Yorgancılar'dan 5 bin oda üyesine istihdam mektubu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, beş bin oda üyesine 'istihdam seferberliği' mektubu yazdı. EBSO'nun internet sitesine konan Yorgancılar imzalı mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasında duyurduğu istihdam seferberliğinin detayları yer alırken, 'Destekten yararlanın' çağrısı yer aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, beş bin oda üyesine 'istihdam seferberliği' mektubu yazdı. EBSO'nun internet sitesine konan Yorgancılar imzalı mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasında duyurduğu istihdam seferberliğinin detayları yer alırken, 'Destekten yararlanın' çağrısı yer aldı.Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kendi imzasıyla beş bin oda üyesine 'istihdam seferberleği' mektubu kaleme aldı. EBSO, bu mektubu ise internet sitesine koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasında duyurduğu istihdam seferberliğinin detaylarının yer aldığı mektupta, üyelere 'Destekten yararlanın' çağrısı yapıldı. Yorgancılar, mektubunda "200 bin kişiye mesleki eğitim, Topluma yararlı çalışma kapsamında 150 bin kişiye istihdam, Aralık sonu itibarıyla ilave yaratılan her istihdam için artı istihdam desteği, İşbaşı eğitim ile 500 bin kişiye istihdam imkanı sağlanabilecektir. Artı istihdam desteği ile; Şubat ayından itibaren alınacak her işçi için yıl sonuna kadar 773 lira devlet desteği öngörülmektedir. Böylece bir işçinin işverene maliyeti, yıl sonuna kadar 2 bin 88 liradan 1.314 liraya çekilmiş olacak" dedi. 3 aylık İşbaşı Eğitimi sürecince kişilerin maaşlarının devlet tarafından ödeneceğini, eğitim sonunda kalıcı istihdam olması durumunda ise bu kişilerin artı istihdam sayılıp tüm vergi ve primlerini 9 ay boyunca devlet tarafından ödeneceğini kaydeden Yorgancılar, ayrıca üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağını dile getirdi. Yorgancılar, "İçerde ve dışarda yaşanan belirsizlikler neticesinde, hükümet geçen seneden bu yana daha proaktif davranarak piyasayı canlandırmaya yönelik adımlarını takdirle karşılıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında uygulamaya konan teşvik mekanizmalarının yaratacağı motivasyon ülke ekonomisine pozitif katkı sunacaktır. Özellikle, 2017 özelinde yatırımcıların iştahını kabartacak desteklerin ardından işsizlik oranının yükselişte olduğu bir süreçte istihdam paketi ile hem ekonomik hem de toplumsal açıdan oldukça önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi sıra bizde. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız. Bölgemizde, kentimizde istihdamı, üretimi artırmak için her türlü desteği, çabayı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.