23.07.2017 18:58:38

Yöresel lezzetler Tekirdağ'da buluştu

Otizm ve Dernekler Federasyonu yararına düzenlenen organizasyon kapsamında Tekirdağ'da buluşan Türkiye'nin 7 bölgesine ait lezzetler yoğun talep gördü.



Türkiye Otizm ve Dernekler Federasyonu tarafından daha önce farklı illerde organize edilen ve Tekirdağ'da ilk kez düzenlenen yöresel lezzetler kermesi büyük ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelirin rehabilitasyon merkezinde bulunan otizmli çocuklar yarına kullanılacağı belirtildi.



Derneğin etkinlik sorumlusu Şirazi Atalay, "Türkiye Otizm Engelliler Derneğinin bir organizasyonu. Çeşitli rehabilitasyon merkezlerimiz var bizim. İstanbul merkezliyiz. Biz rehabilitasyon merkezinde 60 kadar yetişkin otizmli çocuğumuz var 20'li 30'lu yaşlarda daha yüksek yaş grubundan da var. Böyle organizasyonlarla çeşitli ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Yeni olarak bir projemiz var İstanbul Pendik'te bir rehabilitasyon merkezi daha yapacağız. Bu şekilde organizasyonlarla biraz da olsun ekonomik olarak derneğe katkı sağlamak için Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen esnaflarla birlikte çalışıp, gelir elde etmeye çalışıyoruz. Şuan Ankara Beypazarı'ndan,Trabzon'dan, Kahramanmaraş, Kocaeli'nden, Hatay, Gaziantep, Kastamonu, Elazığ, Rize, Van, Kayseri gibi illerden ürünlerimiz var arkadaşlar destek oluyor sağ olsunlar. Beypazarı yöresel ürünlerimiz, Çörek otumuzu esnaf arkadaşlar burada sıkmakta yine cağ kebabını yemek isteyenler gelebilir. Karadut şurubu, gözleme, Gümüşhane'nin köylerinden gelen yöresel lezzetler var. Kahramanmaraş'tan yöresel ürünler var. Baharatlarımıza bakıp alabilirler. Pişmaniyemiz yine burada çekilmekte, sıcak olarak alabilirler" dedi.



Kermeste helva türleri satan Salih İlman ise "Kocaeli'den geliyoruz. Güzel Tekirdağımızda yöresel fuar kuruldu biz de davete icabet ettik, geldik. Pişmaniye, sarı helva, Keşan'a özgü çıtır helva, kağıt helva ürünlerini satıyoruz. Halkımız talep gösteriyor. Dün başladı tahmini 9-10 gün daha buradayız" diye konuştu.



Otizm ve engelli çocukların yararına Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Tuğlalı Parkta kurulan kermesin 9 gün boyunca açık kalacağı öğrenildi.



