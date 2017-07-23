23.07.2017 19:04:39

Yolu kapatıp gelin arabasıyla drift yaptılar

Başkent'te kafalarına göre yolu kapatan düğün konvoyundakiler, araçlarla dakikalarca drift yaptı. Gelin arabasının da katıldığı drift çılgınlığı, polis sirenlerinin duyulmasının ardından son buldu.



Olay, dün saat 23.30 sıralarında Keçiören ilçesindeki Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün konvoyu yapan şahıslar 429. Cadde'yi çekiciler vasıtasıyla trafiğe kapattı. Kafalarına göre yolu kapatan şahıslar, trafiğin durmasına aldırış etmeden drift yapmaya başladı. Gelin arabasının da katıldığı drift çılgınlığı dakikalarca sürdü. Durum karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, olayı cep telefonuyla kaydetti. Polis sirenlerini duyan şahısların kaçması üzerine trafik tekrardan normale döndü.