08.05.2017 15:47:05

Yoldan çıkan tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü yaralandı.

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Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü yaralandı.Kaza, TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan aldığı saç ruloları İstanbul'a götüren Yasin B. idaresindeki tır TEM otoyoluna katılım kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçtu. Kaza sonrası tır sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören diğer tır sürücüleri kazazedenin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yasin B. sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası alev alan tır yine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın büyümeden söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.