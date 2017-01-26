26.01.2017 13:12:51

Yoldan çıkan otomobil ters durabildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ters döndüğü kazada ölen yada yaralanan olmadı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ters döndüğü kazada ölen yada yaralanan olmadı.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Karasu Çevre Yolu üzeri Güneşler Mahallesi istikametine giden otomobil sürüsücü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıktı. Takla atan otomobil logar üzerinde ters durabildi. Meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.